لقى سائق توك توك مصرعه، وأصيب 3 آخرون اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية “توك توك” بطريق البوصيلي - رشيد، بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة عبد الرحمن م.ك.ز، 41 عام، سائق، ومقيم رشيد، وإصابة كل من محمد ا.ع.ا، 25 عام، جمعة ع.ا.ق، 42 عام، محمد إ.م، 24 عام، جميعهم مصابون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ومقيمون مركز رشيد.

تفاصيل الحادث كشفت المعاينة وقوع تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية “توك توك” أمام مركز شباب البوصيلي، ما أسفر عن وقوع الحادث.

الإجراءات القانونية جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، مع تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها، وانتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارة وبيان أسباب الحادث.

نقل المصابون إلى مستشفى رشيد المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.