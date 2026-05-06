أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة تفقدية موسعة شملت محافظتي بني سويف والمنيا، لمتابعة سير العملية الإنتاجية ودعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات الصناعية.

رافق الوزير خلال الجولة اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

تفقد مجمع مصانع الأسمنت ببياض العرب

استهل الوزير جولته بزيارة مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بني سويف، والذي يقام على مساحة 3129 فدانًا باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويًا.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج التي تشمل 6 خطوط موزعة على مراحل تصنيع متعددة، بداية من تجهيز المواد الخام وحتى طحن الكلينكر وإنتاج الأسمنت، بالإضافة إلى مصنع الشكائر بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون كيس سنويًا.

وأكد الوزير أن تعزيز الطاقة الإنتاجية من الأسمنت يمثل ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية والإسكان والمشروعات القومية، مشيرًا إلى أن المجمع يوفر أكثر من 2200 فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة غير مباشرة.

دعم حكومي للمناطق الصناعية ببني سويف

من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في دعم المناطق الصناعية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

تفقد مصنع الملابس الجاهزة وتعزيز الصادرات

كما شملت الجولة زيارة مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية بمنطقة بياض العرب، والمقام على مساحة 40.4 ألف متر مربع باستثمارات 15.4 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين قطعة سنويًا.

واطلع الوزير على خطوط إنتاج القمصان والبنطلونات، ومراحل القص والتجهيز والتعبئة، مشيدًا بجودة المنتجات التي يتم تصديرها بالكامل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

كما تفقد قسم الإنتاج المخصص لذوي الهمم، مشيدًا بتجربة المصنع في دمجهم داخل العملية الإنتاجية، في إطار المسؤولية المجتمعية.