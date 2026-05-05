مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بشبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

03:58 م 05/05/2026

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق الأحراز – شبين القناطر بدائرة المركز، ووجود متوفى ومصاب.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم مباشر بين دراجتين ناريتين نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شاب مجهول الهوية جارٍ التعرف عليه، وإصابة شخص آخر بإصابات متفرقة.

نقل الضحايا وإجراءات الأمن

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على الدراجتين محل الحادث.

التحقيقات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

