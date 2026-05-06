

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو استغاثة سيدة من قيام شقيق زوجها بممارسة أعمال البلطجة والحصول على مبالغ مالية تحت التهديد بنطاق محافظة المنوفية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو ادعت خلاله سيدة قيام شقيق زوجها بترهيبهم. وبالفحص أمكن تحديد الشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبسؤالها قررت تضررها من المشكو في حقه، وهو عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على زوجها بالسب نتيجة خلافات عائلية لكونهما مقيمين بمنزل العائلة.

اعترافات المشكو في حقه وقرار النيابة العامة بالمنوفية



وبمواجهة الطرف الثاني، أقر بحدوث مشادة كلامية مع شقيقه "زوج الشاكية" لذات الخلافات، قام على إثرها بالتعدي بالسب على الشاكية وزوجها. وأثبتت التحريات عدم صحة ادعاءات البلطجة أو الحصول على أموال بالإكراه، وجرى تحرير المحضر اللازم في حينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأطراف على ذمة التحقيقات الجارية.