إعلان

كشف حقيقة فيديو بلطجة المنوفية يثبت كذب ادعاءات سيدة بمركز شبين

كتب : مصراوي

01:17 م 06/05/2026

حقيقة فيديو بلطجة المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة فيديو استغاثة سيدة من قيام شقيق زوجها بممارسة أعمال البلطجة والحصول على مبالغ مالية تحت التهديد بنطاق محافظة المنوفية.

فحص فيديو تضرر سيدة من بلطجة شقيق زوجها بالمنوفية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو ادعت خلاله سيدة قيام شقيق زوجها بترهيبهم. وبالفحص أمكن تحديد الشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبسؤالها قررت تضررها من المشكو في حقه، وهو عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي على زوجها بالسب نتيجة خلافات عائلية لكونهما مقيمين بمنزل العائلة.

اعترافات المشكو في حقه وقرار النيابة العامة بالمنوفية


وبمواجهة الطرف الثاني، أقر بحدوث مشادة كلامية مع شقيقه "زوج الشاكية" لذات الخلافات، قام على إثرها بالتعدي بالسب على الشاكية وزوجها. وأثبتت التحريات عدم صحة ادعاءات البلطجة أو الحصول على أموال بالإكراه، وجرى تحرير المحضر اللازم في حينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأطراف على ذمة التحقيقات الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية وزارة الداخلية ادعاءات مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة
أخبار العقارات

"سكن لكل المصريين".. تحذير من "الإسكان" لتجنب سحب الوحدات المخصصة

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل
أخبار مصر

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل
بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر
زووم

بالصور.. ميرفت أمين بالحجاب في جنازة هاني شاكر
التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت في مصر
اقتصاد

التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار باقات المحمول والإنترنت في مصر
مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
زووم

مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي