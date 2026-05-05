خرج لطلب الرزق وعاد في كفن.. المنوفية تودع ضحية حادث سيارة العمال

كتب : أحمد الباهي

02:48 م 05/05/2026

ضحية حادث انقلاب سيارة عمال

خيم الحزن على أهالي مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد مصرع "طه مجدي طه شحاتة"، في العقد الخامس من العمر، متأثرًا بإصابته إثر حادث انقلاب سيارة عمال أثناء توجهه إلى عمله بالقاهرة.

رحلة كفاح يومية

خرج الفقيد كعادته يوميًا بحثًا عن لقمة العيش، حيث كان يعمل عاملًا بأحد المصانع في القاهرة، رغم حصوله على مؤهل جامعي، إلا أنه لم يتردد في العمل لتوفير حياة كريمة لأسرته.

حادث مفاجئ ونقل للمستشفى

تعرضت سيارة العمال التي كان يستقلها لحادث انقلاب، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، ونقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وظل في حالة حرجة، إلا أن صحته تدهورت سريعًا ولم تفلح محاولات الإنقاذ، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

الصدمة بدأت من السوشيال ميديا

علمت أسرته بالحادث من خلال منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتوجه فورًا إلى القاهرة بحثًا عنه بين المستشفيات، قبل أن تتلقى خبر مصرع جراء حادث انقلاب سيارة العمال التي كانت تقّله.

أسرة فقدت عائلها

ترك الفقيد أربعة أبناء، أكبرهم في المرحلة الثانوية، وكان يسعى لتأمين مستقبلهم وتوفير حياة أفضل لهم، قبل أن تنتهي رحلته بشكل مفاجئ.

وداع حزين

شيع الأهالي جثمان الفقيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مشهد سيطر عليه الحزن، وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

