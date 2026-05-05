خطر على السكان.. إخلاء 4 منازل مهددة بالانهيار في شبين الكوم- صور

كتب : أحمد الباهي

08:23 ص 05/05/2026
    إعلان إخلاء المنازل الآيلة للسقوط
    شبين الكوم تخطر السكان بالمنازل المهددة بالسقوط
    إخطار الأهالي بالإخلاء

نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية قرارات إخلاء لعدد 4 منازل آيلة للسقوط بنطاق حي شرق بمدينة شبين الكوم، وذلك بحضور لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقوة من قسم شرطة شبين الكوم، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.

تنفيذ فوري وتأمين الموقع

شهدت الأعمال تواجدًا ميدانيًا مكثفًا، مع الاستعانة بالمقاولين المختصين لتنفيذ أعمال الإزالة، وفق الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة، بما يضمن تأمين المنطقة وحماية الأهالي والمارة من أي مخاطر محتملة.

تحرك عاجل لمواجهة الخطورة

يأتي ذلك ضمن إجراءات عاجلة للتعامل مع المباني المتهالكة التي تمثل خطرًا داهمًا، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة لكافة الحالات المشابهة بنطاق المحافظة.

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ

يأتي تنفيذ القرارات وفق توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وبمتابعة هيثم صادق رئيس حي شرق، وتحت إشراف نجلاء الجزار نائب رئيس الحي، في إطار خطة الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

