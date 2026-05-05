تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مقارنة بالأيام الماضية، مع طقس مائل للحرارة نهارًا ومائل للبرودة ليلًا، وسط نشاط ملحوظ للرياح.

سرعة الرياح تصل إلى 40 كم/س

وأوضح مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن سرعة الرياح بلغت نحو 40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما ساهم في تلطيف الأجواء نهارًا، مع زيادة الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل.

اضطراب في حالة البحر

وأشار المركز إلى أن حالة البحر غير مستقرة، مع رياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار عمل جميع الموانئ البحرية بشكل طبيعي.

إجراءات احترازية على الشواطئ

وشددت الجهات المختصة على رؤساء المدن بضرورة متابعة الشواطئ، ووضع لافتات تحذيرية في المناطق الخطرة، ومنع نزول المواطنين إلى مياه البحر في المواقع غير الآمنة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد المركز رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، للتعامل الفوري مع أي تداعيات ناتجة عن نشاط الرياح.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

تباينت درجات الحرارة بين مدن المحافظة، حيث سجلت رأس سدر 25 درجة للعظمى و15 للصغرى، وطور سيناء 27 للعظمى و17 للصغرى، وطابا 23 للعظمى و14 للصغرى، بينما سجلت سانت كاترين أقل درجة حرارة عند 20 للعظمى و6 للصغرى، في حين سجلت شرم الشيخ أعلى درجة حرارة عند 28 للعظمى و18 للصغرى.