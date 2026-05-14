شيع المئات من أهالي قرية ميت عافية بمحافظة المنوفية، اليوم، جثمان الطبيبة سلمى سعيد النعماني، الطبيبة بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب بجامعة المنوفية، عقب صلاة الظهر من مسجد النعماني بالقرية، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرتها وزملائها وأهالي القرية.

تشييع جنازة الطبيبة سلمى النعماني بالمنوفية

وجاءت وفاة الطبيبة الشابة بعد رحلة علاج استمرت نحو 3 أشهر داخل العناية المركزة، إثر إصابتها في حادث تصادم بمدينة شبين الكوم، وهو الحادث نفسه الذي تسبب في وفاة شقيقتها الدكتورة سهيلة سعيد النعماني خلال شهر فبراير الماضي.

وخيمت أجواء الحزن على القرية بالكامل، خاصة مع تكرار المأساة داخل الأسرة نفسها، بعدما فقدت العائلة الشقيقتين في حادث واحد خلال أشهر قليلة.

جنازة مهيبة وانهيار الأسرة

وشهدت الجنازة مشاركة واسعة من الأهالي والأطباء وزملاء الطبيبة الراحلة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرتها، فيما سيطر البكاء على المشيعين خلال تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة.

وردد الأهالي الدعوات للطبيبة الراحلة بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أنها كانت تتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجميع.

طفلة صغيرة فقدت والدتها

وتركت الطبيبة الراحلة طفلة صغيرة، في مشهد إنساني مؤلم تداوله أهالي القرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بأن يلهم الله أسرتها الصبر والسلوان.

خلفية الحادث

وكانت الطبيبتان تعرضتا لحادث تصادم خلال عبورهما الطريق بمدينة شبين الكوم، بعدما صدمهما موتوسيكل، ونقلتا إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة حرجة.

وأعلنت وفاة الدكتورة سهيلة سعيد النعماني يوم 2 فبراير الماضي، بينما ظلت شقيقتها سلمى داخل العناية المركزة حتى إعلان وفاتها مساء الأربعاء متأثرة بإصابتها.