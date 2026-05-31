شن حي شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة استهدفت مخزنًا تجميع مخلفات عظام الحيوانات وفرز القمامة بشارع حجر النواتية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

رفع 100 كيلو عظام حيوانات في حجر النواتية

أسفرت الحملة عن تشميع المخزن المخالف ورفع كمية من مخلفات العظام تُقدّر بحوالي 100 كيلو جرام، بالإضافة إلى رفع عدد 36 جوال فرز، حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي ممارسات عشوائية أو غير آمنة تؤثر على البيئة وصحة المواطنين.

المحافظ يوجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والتصدي الحاسم لكافة الممارسات المخالفة التي تمس الصحة العامة والبيئة.

إغلاق المحال المخالفة في الإسكندرية

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة أحياء المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو أنشطة تدار بصورة غير قانونية، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة مستوى النظافة والبيئة.