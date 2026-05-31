ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بعد ظهوره في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت عليه آثار تعاطي المواد المخدرة أثناء وجوده بالطريق العام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر الشخص في حالة عدم اتزان واضحة، ما أثار استياء عدد من المواطنين.

سقوط عاطل ظهر بحالة غير طبيعية في أحد شوارع القاهرة

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبتفتيشه لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر بصحة الواقعة، واعترف بأنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة وقت تصوير مقطع الفيديو. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط