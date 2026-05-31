أعلن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريحات لقناة "آر تي"، أن الملف النووي خارج نطاق البحث والتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية بين الجانبين لا تشمل هذا الملف بشكل نهائي.

كوثري: المفاوضات مستمرة دون نتائج حاسمة

أوضح كوثري، للقناة الروسية، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، معتبرا أن فرص تحقيق نتائج ملموسة من هذه المحادثات "محدودة" في المرحلة الحالية.

انتقادات إيرانية للتصريحات الأمريكية

انتقد كوثري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بأنها "غير دقيقة" وعبارة عن أكاذيب، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية، من بينها التأثير على أسواق الطاقة العالمية، بحسب قوله.

ملفات بديلة على طاولة التفاوض

أضاف المسؤول الإيراني، أن طهران لا تناقش الملف النووي، بل تركز في المحادثات الحالية على قضايا أخرى، من بينها "إنهاء الحرب بشكل كامل، وضمان عدم تكرارها، والحصول على تعويضات"، إلى جانب بحث مسألة خروج القوات الأمريكية من المنطقة ورفع ما وصفه بالحظر البحري.

إيران تُشكك في جدوى الاتفاقات مع أمريكا

شدد كوثري، على أن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن يعود إلى ما وصفه بـ"الإملاءات الأمريكية والدور الإسرائيلي"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بتكرار تجربة الاتفاق النووي السابق، وأن أي التزامات مستقبلية ستكون مشروطة بالتنفيذ الفعلي من الطرف الآخر.

موقف متشدد بشأن مضيق هرمز

وفي سياق متصل، قال إسماعيل كوثري، إن إيران ستتولى إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن عددا من الدول قبلت بهذا الدور، وفق قوله.

تصريحات متباينة داخل البرلمان الإيراني بشأن المفاوضات

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في وقت سابق من اليوم الأحد، تصريحات لعضو آخر في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، فداحسين مالكي، قال فيها إن إيران والولايات المتحدة باتتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق.

وبيّن مالكي، أن الجانب الأمريكي وافق على نحو 10 بنود من أصل 14 بندا اقترحتها إيران، بينما لا تزال بعض القضايا قيد النقاش، مشددا في الوقت نفسه على أن ملفي مضيق هرمز والتخصيب النووي غير قابلين للتفاوض.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن عدد من "الملفات الخلافية"، وسط تباين واضح في المواقف حول فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.