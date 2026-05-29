خلال إجازة العيد.. إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية-صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

06:03 م 29/05/2026
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (1)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (3)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (2)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (6)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (5)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (4)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (7)
    إزالة 12 حالة بناء مخالف بأحياء الإسكندرية (9)

نفذت أحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب حملات موسعة للتصدي لأعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، مع إزالة المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة شدات خشبية وأسقف وحوائط مخالفة

وأسفرت الحملات عن إزالة 12 حالة بناء مخالف وتعديات متنوعة، شملت فك شدات خشبية وإزالة أسقف وحوائط وأعمدة مخالفة، إلى جانب هدم أسوار وتعديات على أراضٍ زراعية بمناطق محرم بك، وسبورتنج، وسيدي بشر، والمراغي، ونجع العرب، وقرية الحربة، ونجع حبون، وبهيج.

رئيس حي المنتزه أول: لا تهاون مع المخالفين

ومن جانبه، قال اللواء وليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، إن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها اليومية لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن جميع المخالفات يتم إزالتها في المهد حفاظًا على الانضباط العمراني وهيبة الدولة.

حملات مستمرة خلال إجازة العيد

وشهدت أحياء وسط، والجمرك، وغرب، والعامرية ثان، والمنتزه أول، إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، حملات مكثفة على مدار اليوم لرصد المخالفات وإزالتها، مع استمرار المتابعة الميدانية المكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع استغلال العطلة في أعمال البناء غير القانونية.

