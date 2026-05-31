ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 بمحافظة الجيزة من قبل أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وترقب إعلان النتائج رسميًا.

ومن المقرر إعلان نتائج سنوات النقل بمحافظة الجيزة، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بأعمال الكنترول.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 بالجيزة

وسيتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا https://www.gizaedu.net/

- اختيار خدمة نتائج سنوات النقل.

- تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي.

-كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر "عرض النتيجة".

- تظهر نتيجة الطالب والتقديرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها رسميًا.