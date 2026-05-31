"لسانه كان هيتقطع".. مستشفى بالمنيا ينقذ طفلًا من جرح خطير

كتب : جمال محمد

01:43 م 31/05/2026

تدخل طبي سريع بمستشفى في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأحد، عن نجاح فريق طبي بمستشفى مطاي المركزي في إنقاذ طفل أصيب بجروح قطعي خطير في اللسان.

وأعلن الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه في استجابة سريعة تعكس كفاءة وجاهزية الكوادر الطبية، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى مطاي المركزي حالة عاجلة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر إصابته بجرح قطعي في اللسان، ونظراً لصغر سن الطفل وحساسية مكان الإصابة، قرر الفريق الطبي التدخل الفوري بإجراء جراحة دقيقة لعمل الغرز الطبية اللازمة تحت تأثير المخدر الكلي، لضمان سلامة الطفل وعدم شعوره بأي ألم أثناء الإجراء الطبي.

وأشار عمر إلى أن العملية تكللت بالنجاح التام وتم إنقاذ لسان الطفل، ثم بجهود وتكاتف الفريق الطبي المتميز الذي أشرف على الحالة، والذي ضم كلاً من: د. كميل كرومر - طبيب الجراحة، د. حنا القمص - طبيب التخدير، م. إبراهيم صادق - من فريق التمريض، م. فاطمة عبد القادر - فني التخدير.

