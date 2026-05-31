لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أرجوحة في الشارع بمنطقة عزبة سكينة بحي شرق الإسكندرية.

بلاغ بسقوط طفل من أرجوحة

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغًا من الأهالي يفيد يفيد سقوط طفل من أرجوحة بدائرة القسم ووفاته.

وفاة طفل أثناء اللهو في عزبة سكينة

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط طفل صغير يدعى "م.و.م" 10 سنوات أثناء اللهو بمنطقة عزبة سكينة وتوفي في الحال متأثرا بإصابته.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.