إعلان

الأرجوحة القاتلة.. مصرع طفل في عزبة سكينة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:02 ص 31/05/2026

مصرع طفل سقط من أرجوحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أرجوحة في الشارع بمنطقة عزبة سكينة بحي شرق الإسكندرية.

بلاغ بسقوط طفل من أرجوحة

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغًا من الأهالي يفيد يفيد سقوط طفل من أرجوحة بدائرة القسم ووفاته.

وفاة طفل أثناء اللهو في عزبة سكينة

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة سقوط طفل صغير يدعى "م.و.م" 10 سنوات أثناء اللهو بمنطقة عزبة سكينة وتوفي في الحال متأثرا بإصابته.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية الإسعاف النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وكيل "اقتصادية النواب": مصلحة الطفل المعيار الحاكم لقانون الأسرة الجديد
أخبار مصر

وكيل "اقتصادية النواب": مصلحة الطفل المعيار الحاكم لقانون الأسرة الجديد
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
بطولة كريم عبدالعزيز.. فيلم 7Dogs يدخل نادي الـ100 مليون في 5 أيام
سينما

بطولة كريم عبدالعزيز.. فيلم 7Dogs يدخل نادي الـ100 مليون في 5 أيام

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)
اقتصاد

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)
لو المرور كلبش سيارتك.. احذر الحبس والغرامة عند فك القفل الحديدي
حوادث وقضايا

لو المرور كلبش سيارتك.. احذر الحبس والغرامة عند فك القفل الحديدي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة