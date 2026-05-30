أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، استمرار تقديم خدمات الذبح والتجهيز للمواطنين عبر المجزر النصف الآلي بكلية الزراعة بقرية أبيس، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف بيطري كامل ووفق أعلى معايير السلامة والجودة.

1671 رأس ماشية وأغنام تم ذبحها

وأوضحت الجامعة في بيان، أنه جرى ذبح وتجهيز 1671 رأسًا من الماشية والأغنام، بواقع 1226 رأس ماشية و445 رأسًا من الأغنام، وسط انتظام كامل في العمل وتطبيق الإجراءات الصحية والبيطرية في جميع مراحل الذبح والتجهيز.

رئيس الجامعة: استمرار تقديم الخدمات المجتمعية

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي وتقديم خدماتها للمواطنين خلال المناسبات المختلفة، مشيدًا بكفاءة الأطقم العاملة داخل المجزر وانضباط الأداء طوال أيام العيد.

الزراعة: استعدادات ورفع كفاءة التشغيل

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة صبري سلامة، عميد كلية الزراعة، إن الكلية رفعت درجة الاستعداد القصوى بالمجزر خلال أيام العيد، مع تنفيذ أعمال التقطيع والتغليف وفق أعلى معايير الجودة، وتوزيع اللحوم مبردة، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.