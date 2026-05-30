أعلن الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن إجمالي عدد زوار الحديقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 1950 زائرًا، من بينهم 1475 زائرًا مصريًا و475 سائحًا أجنبيًا.

موجة الحر تؤثر على الإقبال

وأوضح مدير الحديقة النباتية أن انخفاض أعداد الزوار مقارنة بالمواسم السابقة يرجع إلى موجة الحر الشديدة التي شهدتها محافظة أسوان خلال أيام العيد، والتي أثرت على حركة التنزه والزيارات بالمواقع السياحية المفتوحة.

الحديقة النباتية من أبرز مزارات أسوان

وأضاف أن الحديقة النباتية تُعد واحدة من أشهر المقاصد السياحية والترفيهية في أسوان، وتشهد إقبالًا واسعًا من المواطنين والزائرين خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، لما تتمتع به من طبيعة خلابة وتنوع نباتي نادر.

تضم 800 نوع من النباتات النادرة

وأشار إلى أن الحديقة تضم نحو 800 نوع من أندر النباتات على مستوى العالم، كما تُعد من أبرز الحدائق التاريخية في المحافظة، إذ يتجاوز عمرها 115 عامًا، ما يجعلها مقصدًا مهمًا للمهتمين بالطبيعة والبيئة.

رحلة الوصول جزء من المتعة

وتُعرف الحديقة النباتية أيضًا باسم "جزيرة النباتات" بين أهالي أسوان، وتستقبل الزوار يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

ويُمثل الوصول إلى الحديقة تجربة مميزة بحد ذاتها، حيث يتم الانتقال إليها عبر المراكب النيلية، من خلال المرسى المخصص لها بجوار نادي التجديف، على بُعد نحو 300 متر من محطة قطارات أسوان.