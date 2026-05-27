زار المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بمدينة كفر الشيخ، لمشاركة الأطفال فرحة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، والدكتورة دار السلام حسين، والمحاسب خالد عبدالعظيم، وكيل المديرية.

أجواء بهجة وسعادة بين الأطفال



شهدت الزيارة أجواء من البهجة والسعادة بين الأطفال، حيث حرص المحافظ على تقديم الهدايا والألعاب لهم، إلى جانب توزيع كروت تهنئة مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة برعاية الأطفال الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم.

الاطمئنان على مستوى الخدمات داخل الدار



وتضم دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بمدينة كفر الشيخ نحو 28 طفلًا وطفلة، حيث حرص المحافظ خلال جولته على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، خاصة الرعاية الصحية والاجتماعية والتغذية.

التأكيد على أهمية رعاية الأيتام



واستمع المحافظ إلى شرح من المشرفين على الدار حول آليات الرعاية والبرامج المقدمة للأطفال، مؤكدًا أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية وإنسانية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، لضمان توفير مستقبل أفضل لهم.

إشادة بجهود العاملين في الدار



وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود العاملين والمشرفين داخل الدار، مثمنًا دورهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، بما يسهم في إدخال البهجة والطمأنينة إلى نفوسهم خلال المناسبات والأعياد.