في أول أيام العيد.. مصرع طفلة وإصابة 3 أخريات بحادث تصادم بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:30 م 27/05/2026

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت 3 أخريات بكسور وكدمات متفرقة، إثر حادث تصادم بين مركبتين "توك توك" و"تروسيكل" على أحد الطرق بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تلقي البلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث بالقرب من قرية القمادير، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف.

وفاة طفلة وإصابة 3 أخريات

وتبين من الفحص مصرع الطفلة "سجى مصطفى محمد" (9 سنوات)، مقيمة بقرية القمادير، متأثرة بإصابات بالغة شملت كسورًا وكدمات متفرقة في الرأس والجسم، بينما أُصيبت 3 أخريات بإصابات مماثلة.

نقل المصابين والتحقيقات

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تم التحفظ على المركبتين.

