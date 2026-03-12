تابع عمرو لاشين، محافظ أسوان، ميدانيًا الأعمال الجارية لتطوير المداخل والمخارج المؤدية إلى معبد فيلة والمرسى السياحي الخاص به، في خطوة تستهدف تحسين المشهد الحضاري لأحد أبرز المزارات السياحية في مصر والعالم، وتعزيز تجربة الزائرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الموقع الأثري.

تنفيذ المشروع خلال أسبوع

وأوضح محافظ أسوان أن المشروع تنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال أسبوع واحد، بتمويل من موازنة المحافظة، حيث يمتد بطول يصل إلى 6 كيلومترات. وأكد أن أعمال التطوير تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين البنية التحتية للمناطق السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين.

الالتزام بمعايير الجودة

وأشار عمرو لاشين إلى أن تنفيذ المشروع يتم وفق أعلى معايير الجودة والتنفيذ الحضاري، بما يتناسب مع القيمة التاريخية الفريدة لمعبد فيلة، ويعكس مكانته كأحد أهم المواقع الأثرية التي تستقطب الزائرين من مختلف دول العالم.

الاهتمام بالمساحات الخضراء والإنارة

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل الاهتمام بالأشجار والشجيرات على مسار السيارات والأتوبيسات، إلى جانب تنفيذ أعمال تهذيب ورفع كفاءة المسطحات الخضراء. كما تتضمن الأعمال تحديث منظومة الإنارة بالكامل، وتركيب البلدورات، وتنفيذ أعمال الدهانات والتجميل، بما يسهم في تحويل مداخل ومخارج الوصول إلى مرسى المعبد إلى مشهد حضاري متكامل يليق بعراقة معابد فيلة ومكانتها التاريخية.

أسوار جمالية للممشى السياحي

وأوضح المحافظ أنه يجري أيضًا تنفيذ أسوار مزودة ببوابات جمالية على جانبي الممشى المؤدي إلى المرسى السياحي، بهدف الحفاظ على سلامة المترددين عليه، مع تصميمها وفق الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يعكس الطابع التراثي والجمالي للمحافظة.

كما يشمل المشروع تنظيم عرض المقتنيات الأثرية بصورة حضارية ومنظمة، بما يضمن الحفاظ عليها وإبراز قيمتها التاريخية أمام الزائرين.

تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية

وأكد محافظ أسوان أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، ويعزز من مكانة أسوان كواحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية.

واختتم عمرو لاشين تصريحاته بتوجيه الشكر لكافة الجهات والقائمين على تنفيذ المشروع، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجازه في وقت قياسي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم العائد من قطاع السياحة باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستدامة.