إعلان

توزيع لحوم 54 أضحية على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:00 م 30/05/2026

تجهيز لحوم الأضاحي لتوزيعها على الاولى بالرعاية في

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال ذبح وتوزيع لحوم 54 أضحية بالمجان على الأسر المستحقة بمراكز المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت المحافظ أن توزيع لحوم الأضاحي يأتي في إطار جهود المحافظة لدعم الأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

إشادة بدور الجمعيات الأهلية

وأعربت حنان مجدي عن تقديرها للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية التي ساهمت في توفير الأضاحي وتنفيذ أعمال التوزيع، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا في دعم منظومة العمل الأهلي والتنمية المجتمعية بالمحافظة.

وأضافت أن التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية أسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات منظمة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع.

تفاصيل الأضاحي والجهات المشاركة

من جانبه، أوضح محمد منير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن إجمالي الأضاحي التي تم توفيرها هذا العام بلغ 54 أضحية، من بينها 22 أضحية مقدمة بالمجان من مؤسسات الأورمان وصناع الخير وجمعية الدكتور مصطفى محمود وجمعية نور على نور.

وأضاف أن 32 أضحية أخرى تم توفيرها من خلال مساهمات مؤسسة مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال الذبح جرت داخل المجازر الحكومية، قبل توزيع اللحوم على الأسر المستحقة وفق قواعد البيانات المعتمدة لدى إدارات التضامن الاجتماعي.

توزيع عادل بمختلف المراكز

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للحوم الأضاحي على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في مختلف المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لحوم الأضاحي الأسر المستحقة الوادي الجديد التضامن الاجتماعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

عبدالرحيم كمال يعلق على حصد باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا
زووم

عبدالرحيم كمال يعلق على حصد باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا

كيف استنزفت الحرب على إيران 59 مليار دولار من جيوب الأمريكيين؟
شئون عربية و دولية

كيف استنزفت الحرب على إيران 59 مليار دولار من جيوب الأمريكيين؟
بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
حوادث وقضايا

بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان