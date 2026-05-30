أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال ذبح وتوزيع لحوم 54 أضحية بالمجان على الأسر المستحقة بمراكز المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت المحافظ أن توزيع لحوم الأضاحي يأتي في إطار جهود المحافظة لدعم الأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

إشادة بدور الجمعيات الأهلية

وأعربت حنان مجدي عن تقديرها للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية التي ساهمت في توفير الأضاحي وتنفيذ أعمال التوزيع، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا أساسيًا في دعم منظومة العمل الأهلي والتنمية المجتمعية بالمحافظة.

وأضافت أن التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية أسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات منظمة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع.

تفاصيل الأضاحي والجهات المشاركة

من جانبه، أوضح محمد منير، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن إجمالي الأضاحي التي تم توفيرها هذا العام بلغ 54 أضحية، من بينها 22 أضحية مقدمة بالمجان من مؤسسات الأورمان وصناع الخير وجمعية الدكتور مصطفى محمود وجمعية نور على نور.

وأضاف أن 32 أضحية أخرى تم توفيرها من خلال مساهمات مؤسسة مصر الخير وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال الذبح جرت داخل المجازر الحكومية، قبل توزيع اللحوم على الأسر المستحقة وفق قواعد البيانات المعتمدة لدى إدارات التضامن الاجتماعي.

توزيع عادل بمختلف المراكز

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للحوم الأضاحي على مستوى مراكز وقرى المحافظة، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في مختلف المناطق.