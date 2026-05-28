رحلات نيلية وملاهي.. فرحة أهالي كفر الشيخ في ثاني أيام عيد الأضحى - صور

كتب : إسلام عمار

06:36 م 28/05/2026
    الاقبال
    الطاووس
    العاب في الملاهي
    حديقة الحيوان
    حيوانات
    رحلة نيلية
    الالعاب
    قارب نيلي
    من داخل الحديقة
    ملاهي

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ أجواء احتفالية مميزة، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع إقبال كبير من الأسر على الرحلات النيلية التي انطلقت بمراكب التنزه الثابتة والمتحركة في نهر النيل فرع رشيد، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، برفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير أفضل الخدمات الترفيهية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

إقبال على الحدائق والمتنزهات والملاهي

كما شهدت الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على ضفاف نهر النيل فرع رشيد إقبالًا كبيرًا من الأهالي، لقضاء أوقات ترفيهية مع الأسر والأطفال، إلى جانب الاستمتاع بالملاهي والألعاب الترفيهية وحديقة الحيوان.

وفي السياق ذاته، توافدت أعداد كبيرة من المواطنين من مدينة دسوق والقرى المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، وحدائق ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وكورنيش النيل، ونادي دسوق الرياضي، ومركز التنمية الشبابية، للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

تأمين الرحلات النيلية والمتابعة الميدانية

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه جرى تجهيز ورفع كفاءة حديقة الأسرة والطفولة لاستقبال الزوار طوال أيام عيد الأضحى، مع التشديد على جاهزية قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والمسطحات المائية لمتابعة الرحلات النيلية والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أن أعمال المتابعة الميدانية تتم بإشراف محمد شعبان، مدير الحديقة، وبالتنسيق مع إدارة الأمن وفريق العمل المعاون، لضمان ظهور الاحتفالات بالمظهر الحضاري اللائق وتقديم أفضل الخدمات للزوار خلال أيام العيد.

