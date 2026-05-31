إيران تعلن مقتل عنصرين مسلحين وإحباط هجوم على حرس الحدود

كتب : وكالات

12:01 ص 31/05/2026

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية العميد على جاودان إحباط هجوم استهدف إحدى وحدات حرس الحدود بمدينة شالدران شمال غرب إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من كشف تحركات المجموعة المهاجمة قبل تنفيذ مخططها.

اشتباك مسلح وسقوط قتلى

وأوضح جاودان أن الوحدات الحدودية تصدت للمهاجمين بعد رصدهم عبر عمليات مراقبة استخباراتية وميدانية، حيث اندلع اشتباك مسلح تم خلاله الرد بإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل عنصرين من المهاجمين، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى إصابة آخرين تمكنوا من الفرار إلى ما وراء الحدود باتجاه دولة مجاورة.

وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزة المهاجمين، شملت بندقية من طراز M16، وخمسة مخازن ذخيرة، وقنبلتين يدويتين، إضافة إلى هاتف محمول وحقيبة ظهر تحتوي على معدات شخصية.

تأكيد على حماية الحدود

وشدد قائد حرس الحدود الإيراني على أن القوات المنتشرة على الحدود ستواصل أداء مهامها في حماية أمن البلاد، مؤكداً أن أي تهديد يستهدف الحدود الإيرانية سيُواجَه برد حاسم من جانب القوات المسلحة الإيرانية.

