علق السيناريست عبدالرحيم كمال، على حصد فريق باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق أرسنال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

تعليق عبدالرحيم كمال

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر حسابه على فيسبوك: "باريس سان جرمان بطل لأوروبا على حساب الأرسنال ويذكرنا بانتصار فريق الزمالك العظيم منذ عدة أيام ببطولة الدوري.. مبروك لباريس سان جرمان زميل النصر والبطولات".

باريس سان جيرمان يحصد دوري الأبطال

وتوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في نهائي البطولة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة تمكن فريق باريس سان جيرمان من حصد لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية

