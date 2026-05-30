إعلان

عبدالرحيم كمال يعلق على حصد باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا

كتب : هاني صابر

11:08 م 30/05/2026

احتفالات باريس سان جيرمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق السيناريست عبدالرحيم كمال، على حصد فريق باريس سان جرمان لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق أرسنال في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

تعليق عبدالرحيم كمال

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر حسابه على فيسبوك: "باريس سان جرمان بطل لأوروبا على حساب الأرسنال ويذكرنا بانتصار فريق الزمالك العظيم منذ عدة أيام ببطولة الدوري.. مبروك لباريس سان جرمان زميل النصر والبطولات".

باريس سان جيرمان يحصد دوري الأبطال

وتوج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي في نهائي البطولة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة تمكن فريق باريس سان جيرمان من حصد لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية

اقرأ ايضا:

هند صبري: أنا مش أم مثالية وبعتذر لبناتي.. ولا أثق فيمن يغدر

في 3 أيام.. فيلم 7Dogs يتجاوز 6 ملايين دولار و887 ألف تذكرة عربيًا

أرسنال باريس سان جرمان عبدالرحيم كمال

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
رياضة محلية

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
حوادث وقضايا

بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
علاقات

بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا
رياضة محلية

تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان