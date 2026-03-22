الطبيعة الخلابة تجذب الآلاف.. الحديقة النباتية بأسوان تتألق في العيد (صور)

كتب : إيهاب عمران

11:15 م 22/03/2026
    إقبال كبير من المواطنين لزيارة الحديقة النباتية
    الزائرين على سلم الحديقة النباتية
    الأطفال يلعبون فى الحديقة النباتية
    زوار الحديقة النباتية
    عائلات مصرية تزور الحديقة النباتية
    سائحتان داخل الحديقة النباتية
    مجموعة اجانب فى الحديقة النباتية

أعلن الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن إجمالي زوار المكان خلال أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة بلغ 3840 زائرًا. وشملت الإحصائية توافد 2925 من الزائرين المصريين، إلى جانب 925 من السائحين الأجانب.

زوار الحديقة النباتية

أضاف الدكتور عمرو محمود أن الموقع يُعد واحدًا من أشهر الوجهات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية. ويأتي هذا التوافد المستمر للاستمتاع بقضاء الأوقات وسط الطبيعة الخلابة والأشجار النادرة.

تاريخ الحديقة النباتية

تضم المساحات الخضراء 800 نوع من أندر أنواع النباتات على مستوى العالم. وتُعد المنطقة من أشهر الحدائق التاريخية بالمحافظة، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 115 عامًا.

مواعيد الحديقة النباتية

تفتح جزيرة النباتات، كما يسميها أهالي أسوان، أبوابها يوميًا لاستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. ويُعتبر الوصول إلى الموقع متعة مستقلة، حيث يتم عبر رحلة ممتعة بالمراكب في نهر النيل.

يوجد مرسى خاص مجهز لاستقبال الوافدين بجوار نادي التجديف. ويقع هذا المرسى المخصص للزوار على بعد 300 متر فقط من محطة قطارات أسوان لتسهيل حركة الوصول والانتقال.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
زووم

"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة