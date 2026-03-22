أعلن الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن إجمالي زوار المكان خلال أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة بلغ 3840 زائرًا. وشملت الإحصائية توافد 2925 من الزائرين المصريين، إلى جانب 925 من السائحين الأجانب.

زوار الحديقة النباتية

أضاف الدكتور عمرو محمود أن الموقع يُعد واحدًا من أشهر الوجهات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية. ويأتي هذا التوافد المستمر للاستمتاع بقضاء الأوقات وسط الطبيعة الخلابة والأشجار النادرة.

تاريخ الحديقة النباتية

تضم المساحات الخضراء 800 نوع من أندر أنواع النباتات على مستوى العالم. وتُعد المنطقة من أشهر الحدائق التاريخية بالمحافظة، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 115 عامًا.

مواعيد الحديقة النباتية

تفتح جزيرة النباتات، كما يسميها أهالي أسوان، أبوابها يوميًا لاستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. ويُعتبر الوصول إلى الموقع متعة مستقلة، حيث يتم عبر رحلة ممتعة بالمراكب في نهر النيل.

يوجد مرسى خاص مجهز لاستقبال الوافدين بجوار نادي التجديف. ويقع هذا المرسى المخصص للزوار على بعد 300 متر فقط من محطة قطارات أسوان لتسهيل حركة الوصول والانتقال.