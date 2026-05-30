قررت نيابة العامرية في محافظة الإسكندرية تجديد حبس المتهم بقتل طليقته، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية تتعلق بحضانة ابنتهما الصغيرة، إلى جانب اثنين آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة العامرية أول، والعثور على جثمان سيدة في موقع الحادث.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى المكان، حيث تم فرض كردون أمني، وبدأت الجهات المختصة في فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

طعنات قاتلة بسبب حضانة طفلة

وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة نشبت بين رجل وسيدة، تبين أنهما منفصلان منذ نحو 5 سنوات، مع استمرار الخلافات بينهما حول حضانة ابنتهما.

وتطور الشجار إلى قيام المتهم بطعن المجني عليها بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها في الحال قبل وصول الإسعاف.

اعتراف المتهم وإجراءات التحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معترفًا بتفاصيل الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تواصل التحقيق في الواقعة.