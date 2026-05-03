قررت الجهات المختصة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، إيقاف رحلات البالون الطائر، وتعليق حركة الملاحة النهرية وذلك بسبب العاصفة الترابية التي تعرضت لها الأقصر وفي إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

وجاء القرار بعد متابعة دقيقة لحالة الطقس، حيث تسببت العاصفة الترابية إلى حجب الرؤية، ما يشكل خطورة على عمليات الإقلاع والهبوط والملاحة النهرية، خاصة أن هذه الأنشطة تعتمد بشكل أساسي على هدوء واستقرار الرياح والرؤية الجيدة.

وأكدت المصادر أن تعليق الرحلات وحركة الملاحة النهرية إجراء مؤقت يتم اتخاذه فور تجاوز سرعة الرياح الحدود الآمنة، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات فور تحسن الأحوال الجوية وعودة الرياح إلى معدلاتها الطبيعية.