شهدت محافظة أسوان حالة من الاستنفار الكامل بعد تعرضها لتقلبات جوية حادة صاحبتها رياح قوية محملة بالرمال والأتربة، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تداعيات قد تؤثر على المواطنين أو حركة التنقل والملاحة.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة الجاهزية الكاملة لجميع الجهات التنفيذية والخدمية، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة.

وقف الملاحة النهرية في أسوان

وقررت الجهات المختصة إيقاف حركة الملاحة النهرية بشكل كامل داخل نطاق محافظة أسوان، مع منع كافة الأنشطة الملاحية للعائمات المختلفة بمجرى نهر النيل، إضافة إلى شواطئ وأخوار بحيرة ناصر، وذلك لحين تحسن حالة الطقس واستقرار الرؤية.

وأكدت المحافظة أن القرار يأتي حفاظًا على الأرواح والممتلكات، خاصة مع زيادة سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي أثرت بشكل واضح على مستوى الرؤية الأفقية.

متابعة لحظية من غرف العمليات

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مستجدات قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

تحذيرات عاجلة لقائدي السيارات

من جانبها، دعت إدارة المرور قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، ومنها الطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة، وطريق أسوان – أبو سمبل، والطريق الزراعي أسوان – القاهرة، إلى جانب الطرق الداخلية، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الأتربة المثارة.

وقال المهندس سامي البربري مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إن قرار وقف الملاحة جاء بعد تزايد سرعة الرياح المحملة بالرمال، ما تسبب في صعوبة الرؤية داخل المجرى الملاحي.

كما شددت التعليمات على ضرورة توقف أي عائمة نهرية حال انعدام الرؤية، وتأمينها على جانب المجرى الملاحي، مع تشغيل الأنوار الملاحية بالكامل وتأمين محتويات السطح، إضافة إلى مراجعة أوضاع العائمات المتراكية وإحكام تثبيت الحبال والمرابط، ومنع تحرك العائمات الصغيرة حتى استقرار الأحوال الجوية.