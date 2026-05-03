سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 3 مايو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7925 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8022 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7019 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 6016 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56152 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.