شهدت مناطق متفرقة من مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد هطول أمطار غزيرة بعد تقلبات جوية مفاجئة.

وسقطت الأمطار بغزارة رغم سطوع أشعة الشمس، وانخفاض شديد في درجات الحرارة عكس ما شهدته تلك المناطق في الصباح من ارتفاع درجات الحرارة، ورياح شديدة.

وتسبب سقوط الأمطار في غرق الشوارع بالمياه ووجود تجمعات مما دفع مسؤولي حي غرب وشرق المنصورة بدفع العمال للشوارع الرئيسية وشفط وسحب المياه لمنع بطء الحركة المرورية بنطاق شوارع الجيش والجمهورية وقناة السويس.