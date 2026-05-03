أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدء أعمال رصف عدد من شوارع مدينة منفلوط، حيث انطلقت الأعمال من شارع مجلس المدينة القديم خلف مستشفى منفلوط المركزي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026.

خطوة في إطار تطوير البنية التحتية

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف تأتي في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الشوارع

وأوضح المحافظ أن الأعمال الجارية تستهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية بمدينة منفلوط، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية، وتسهيل تنقل المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع الحيوية داخل المدينة.

متابعة ميدانية وتنفيذ وفق الجدول الزمني

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تتابع بشكل مستمر تنفيذ أعمال الرصف، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وجودة التنفيذ.

تنفيذ الطبقة النهائية للأسفلت

وبيّن محافظ أسيوط أن فرق العمل تواصل تنفيذ المرحلة الحالية، والتي تتضمن وضع الطبقة النهائية من الأسفلت بشارع مجلس المدينة القديم، عقب الانتهاء من جميع الأعمال التمهيدية اللازمة، وتشمل تجهيز التربة الزلطية، والدك، والتسوية، والكشط، والصنفرة، وكافة مراحل الإعداد الفني.

استمرار مشروعات الرصف بالمدينة

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مشروعات الرصف المقررة بمدينة منفلوط وفق الخطة الاستثمارية الحالية، بما يسهم في تحسين مستوى الطرق وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

تنسيق كامل لضمان جودة التنفيذ

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، بما في ذلك قطاعات الرصف والنظافة والإشغالات، وبالتعاون مع مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، مع التأكد من جاهزية المرافق الأساسية والبنية التحتية قبل تنفيذ الأعمال، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.