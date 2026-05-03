مد تحويلات بيت الوطن حتى 30 مايو.. وطرح 3600 قطعة أرض بالمرحلة الـ11

كتب : محمد عبدالناصر

01:39 م 03/05/2026

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة لهم، تمهيدًا للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع "بيت الوطن"، وذلك حتى 30 مايو 2026.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قرار مد فترة استقبال تحويلات المصريين بالخارج كأرصدة يأتي في إطار تلبية الطلبات المقدمة من الراغبين في الحجز بمشروع "بيت الوطن"، وذلك تيسيرًا عليهم فيما يتعلق بإجراءات التحويلات البنكية، وتفادي المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مشيرةً إلى أن الطرح الجديد يتضمن (3600) قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع بقطع الأراضي التي سيتضمنها الطرح الجديد، على أن يتم إتاحة فترة زمنية لاحقة، فور التحديث، لمن يرغب في زيادة رصيده، وذلك قبل بدء استقبال التحويلات التي سيُمنح الحاجز على أساسها أولوية التخصيص.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، مشيرةً إلى أن مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى إقبالًا واستحسانًا منذ إطلاقه في عام 2012، حيث تضمن طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

أماكن أراضي بيت الوطن 11

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المجتمعات العمرانية، أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأكد نائب وزيرة الإسكان ضرورة أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج (الكود المرجعي للحاجز)، وذلك لحين الانتهاء من تحديث الموقع الالكتروني للمشروع بمواقع الطرح الجديدة.

