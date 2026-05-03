إعلان

أسعار سكن لكل المصريين.. الإسكان تحدد أقصى سعر لشقق الشراكة مع المطورين

كتب : محمد عبدالناصر

08:00 ص 03/05/2026

سكن لكل المصريين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمر وزارة الإسكان في إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكنية مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٦.

ووفقا لكراسة الشروط تم تحديد سعر أقصى لشقق الإسكان الاجتماعي التي سيتم تنفيذها عن طريق شركات التطوير العقاري حيث وصل سعر الوحدة بدون أسانسير، لمليون و250 ألف جنيه وتشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

كما يكون الحد الأقصى لبيع سعر الوحدة شامل الاسانسير مليون و230 ألف جنيه تشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

وأكدت شروط التعاقد على أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بحد أقى 10% في حالة زيادة أسعار الحديد والأسمنت 50%.

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا.

فائدة 8% متناقصة وفترة سداد حتى 20 عامًا

ووفقا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.

شروط التقديم والتحقق من المستفيدين

وتكون مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات.

كما تُحتسب هذه المدة من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكن لكل المصريين شقق الإسكان الاجتماعي أسعار شقق الإسكان التمويل العقاري كراسة شروط الإسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب ميسي.. رجل أعمال أمريكي يربح 25 مليون دولار في ليلة واحدة
مصراوي ستوري

بسبب ميسي.. رجل أعمال أمريكي يربح 25 مليون دولار في ليلة واحدة
منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 11 قرية لبنانية بالإخلاء الفوري.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 11 قرية لبنانية بالإخلاء الفوري.. ما السبب؟
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة