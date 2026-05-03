كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات بزعم صدور حكم بحبس زوجها دون وجه حق، ومطالبتها بإعادة التحقيقات في الواقعة.

نتائج الفحص الأمني

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم تحديد السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

خلفية الواقعة

وأوضحت التحريات أنه في 9 سبتمبر 2025 تم ضبط زوجها، وهو عنصر جنائي سبق اتهامه في عدد من القضايا، أبرزها الشروع في قتل، والاتجار بالمخدرات، والسرقة، وحيازة سلاح ناري.

وجاء ضبطه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزته على أقراص مخدرة وسلاح ناري (فرد خرطوش)، وأقر بحيازتها بقصد الاتجار.

كما تبين صدور حكم قضائي بحبسه لمدة 4 سنوات في القضية المشار إليها، بتاريخ 15 ديسمبر 2025. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

