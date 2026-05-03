شهدت شوارع ومحاور القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأحد، حالة من التكدسات المرورية المتوسطة، تزامنًا مع ذروة خروج الموظفين والطلاب، حيث لوحظ تباطؤ في حركة السير بعدد من الطرق الحيوية، وسط انتشار أمني مكثف لرجال المرور للعمل على تنظيم الحركة ومنع التكدسات.

تباطؤ مروري خلال ساعات الذروة

وأظهرت المتابعات الميدانية تباطؤًا في حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، خاصة للقادمين من مناطق المنيب في اتجاه القاهرة الجديدة، في حين سجلت الاتجاهات القادمة من المعادي والقاهرة الجديدة نحو المنيب كثافات متحركة، مع تواجد مروري مكثف للتعامل مع أي معوقات بشكل فوري.

كما شهد محور 26 يوليو تباطؤًا للقادمين من ميدان لبنان باتجاه مدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع ظهور كثافات بشارع فيصل في الاتجاه المؤدي إلى المريوطية، إضافة إلى بطء الحركة أعلى كوبري عباس وكوبري الدقي في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة.

كثافات متوسطة بطريق صلاح سالم

وفي نطاق القاهرة، ظهرت كثافات متوسطة بطريق صلاح سالم ومحور رمسيس ومنطقة العباسية، مع تباطؤ نسبي أعلى كوبري أكتوبر وشارع رمسيس ومداخل وسط البلد، بينما سادت حالة من الانتظام النسبي في ميدان التحرير وكورنيش النيل ونفق الأزهر، في ظل متابعة مستمرة عبر غرف العمليات.

وسجل شارع الهرم تباطؤًا واضحًا بسبب استمرار أعمال تنفيذ محطات مترو الأنفاق، خاصة بمناطق المريوطية والمساحة والعريش والطالبية، مع توجيه قائدي المركبات لاستخدام الطرق البديلة لتخفيف الضغط المروري.

وأكدت الإدارة العامة للمرور الدفع بالأوناش وسيارات الإغاثة على مختلف المحاور، إلى جانب تعزيز التواجد الميداني لضمان انسيابية الحركة والتعامل السريع مع الأعطال أو الحوادث الطارئة.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها