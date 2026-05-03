تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار دون التأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

ويأتي ذلك بعد تعرض محافظة كفر الشيخ إلى حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، منذ الصباح الباكر بعد أن تعرضت لنشاط للرياح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

ووجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وغرف عمليات الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز بمتابعة حالة الطقس.

وكلف مسئولي الوحدات المحلية بالدفع بسيارات الكسح في الشوارع لمنع تراكم مياه الأمطار إن وجدت تيسيرا على حركة المواطنين.