فصل طالبتين بمدرسة في الإسكندرية بعد الاعتداء على زميلتهما بآلة حادة- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:00 ص 03/05/2026
    الاعتداء على طالبة بالة حادة
أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرار لجنة الحماية المدرسية بفصل طالبتين اعتديتا على زميلتهما لمدة عام وإيقافهما لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة مدير المدرسة ومسئولي الإشراف للتحقيق العاجل.

اعتداء على طالبة بآلة حادة

كانت طالبتين بفصول خدمات مدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي التعليمية اعتديتا على زميلتهما بآلة حادة، ما أسفر عن إصابتها، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهم.

توجيهات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية

وشدد أبو زيد، على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة عقد وتنظيم العديد من ندوات التوعية السلوكية للطلاب وعقد لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور بشكل دوري منتظم لإشراك الأسرة في تعديل سلوك الطلاب.

إجراءات رادعة ضد الطلاب المخالفين

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة مع الطلاب المخالفين وفق لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

