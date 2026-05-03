سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

12:17 م 03/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، في منتصف تعاملات الأحد 3-5-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4633 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5957 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7942 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246996 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 4614 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

