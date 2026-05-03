

أغلقت وزارة الداخلية 135 محلًا لمخالفة قرار الغلق وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

خطة الدولة للترشيد

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

