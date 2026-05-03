الداخلية: غلق 135 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:07 م 03/05/2026

أغلقت وزارة الداخلية 135 محلًا لمخالفة قرار الغلق وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

خطة الدولة للترشيد

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

