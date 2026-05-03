رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة سهير زكي، أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة في منطقة السادس من أكتوبر.

موعد ومكان العزاء

كما تستقبل أسرة الراحلة واجب العزاء يوم الثلاثاء المقبل، في مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر، عقب صلاة المغرب مباشرة.

أسباب وفاة الفنانة سهير زكي

وكشف مصدر مقرب في تصريحات خاصة، أن سهير زكي عانت خلال الفترة الأخيرة من مشاكل حادة في الرئة، تسببت في صعوبة شديدة في التنفس وارتفاع نسبة الجفاف في الجسم.

وأضاف المصدر أنه تم نقلها إلى العناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أنها دخلت في غيبوبة قبل أن تفارق الحياة.

