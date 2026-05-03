نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم من استخراج جسم غريب" ولاعة" من بطن مريض بعد ابتلاعه .

وقال بيان صادر عن المستشفى أن قسم الاستقبال قد استقبل استقبل حالة طارئة ونادرة لمريض حضر إلى قسم الطوارئ بعد ابتلاع جسم غريب (ولاعة)، في موقف يعد من الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة في التقييم والتدخل الطبي لتجنب أي مضاعفات خطيرة.

وفور وصول الحالة، تم التعامل معها على أقصى سرعة، حيث خضع المريض للفحص العاجل والتقييم اللازم، وعلى الفور تم تدخل فريق الجهاز الهضمي والمناظير في الوقت المناسب.

وجرى تجهيز الحالة بشكل كامل، لإجراء منظار معدة عاجل. وخلال الإجراء، نجح الفريق الطبي في الوصول إلى الجسم الغريب واستخراجه دون حدوث مضاعفات.

والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية.

كل من جانبه قدم الدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي للفريق الطبي بقيادة الدمتور أشرف رأفت، استشاري المناظير والجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة غادة الحلو، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة نورهان ماهر، طبيب الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور خالد أبوالحسن، طبيب التخدير.