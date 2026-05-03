"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي

كتب : محمد خيري

10:44 ص 03/05/2026 تعديل في 10:58 ص

خالد الغندور

أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل حول مواعيد مباريات الدوري المصري، في ظل اقتراب المنافسة من مراحلها الحاسمة، وذلك عقب الإعلان عن إقامة مواجهات الجولة المقبلة في توقيت موحد.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الزمالك لعب مع إنبي الساعة 5، اللي هي 4 فعليًا، وبيراميدز لعب مع إنبي الساعة 5 في عز الحر، والأهلي هيلعب مع إنبي الساعة 8، عشان مبدأ تكافؤ الفرص، ولازم الكل يلعب في توقيت واحد."

مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري

وتستعد الأندية الثلاثة لخوض منافسات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة، فيما يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، بينما يصطدم الأهلي بإنبي، وذلك في توقيت موحد، وفقًا لما أعلنته الجهات المنظمة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ما يزيد من حدة المنافسة على اللقب مع اقتراب نهاية الموسم.

