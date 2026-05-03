هطول أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:06 ص 03/05/2026
    الطقس (3)
    الطقس (4)
    الطقس (6)
    الطقس (2)
    الطقس (8)
    الطقس (7)
    الطقس (9)
    الطقس (5)
    الطقس (10)
    الطقس (11)

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

الحرارة تنخفض لـ 17 درجة

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 18 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وبلغت سرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، بينما سجلت الرطوبة 84%.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأعلن المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعات الشركة، تزامنًا مع موجة الأمطار التي بدأت منذ صباح اليوم.

نشر سيارات الصرف الصحي

وأشار رئيس الشركة، إلى انتشار فرق الطوارئ على مستوى المحافظة، مع الدفع بالتمركزات الثابتة والمتحركة في النقاط الساخنة والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، وذلك لضمان سرعة التعامل الفوري ومنع حدوث أي تراكمات تعوق حركة المواطنين أو المرور.

إجراءات لمواجهة الطقس السيء في الإسكندرية

وأضاف أن الشركة تقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد لحين استقرار الأحوال الجوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على كفاءة الشبكات واستيعاب كميات المياه المتوقعة.

الصرف الصحي تناشد المواطنين

ودعت الشركة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار، والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو مشكلات عبر الخط الساخن 175، بما يسهم في سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع البلاغات.

الطقس أمطار الإسكندرية

