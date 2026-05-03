كشف مصدر مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أبلغ النيابة العامة بالواقعة المتداولة بشأن السيدة التي زعمت منع الأنسولين عن طفلها المصاب بالسكري، بسبب اتباع نظام الطيبات للطبيب الراحل ضياء العوضي، مؤكدًا أن الواقعة تم رصدها والتعامل معها رسميًا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المجلس لم يتلق حتى الآن بلاغات أخرى بشأن وقائع مشابهة، مضيفًا: "عندما رصدنا الواقعة الخاص بالسيدة التي قالت إنها منعت الأنسولين عن ابنها، أبلغنا النيابة العامة، لأنها الجهة المختصة، ويجري حالياً فحص كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الواقعة".

وأضاف أن المجلس بدأ متابعة الواقعة فور رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي تصرف يعرض حياة الأطفال أو سلامتهم للخطر يتم التعامل معه قانونيًا.

عقوبة منع الأنسولين عن الطفل

شدد المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- على أن منع العلاج عن طفل مريض يُصنف باعتباره "تعريضًا لحياة الطفل للخطر"، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الطفل، وبالتحديد المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر.

وتنص المادة 96 من قانون الطفل على أن "يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأكد المصدر أن المجلس يتابع أي وقائع مشابهة قد تمثل تهديدًا لصحة الأطفال، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أي حالة يثبت فيها وجود ضرر أو تعريض لسلامة الأطفال.

تحذيرات رسمية وطبية من مخاطر نظام الطيبات

وأثار نظام الطيبات الذي ارتبط باسم الطبيب الراحل ضياء العوضي حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي كشفت شهادات لمرضى عن تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة عقب اتباع النظام الغذائي أو التوقف عن بعض الأدوية الطبية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض المناعة.

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات

وبعد بوست الأم، تزايدت المخاوف مع ظهور دعوات لمنع بعض الأطفال من الحصول على العلاج الدوائي بدعوى الاعتماد على النظام الغذائي وحده، وهو ما دفع المجلس القومي للطفولة للتحرك لملاحقة أسر هؤلاء الأطفال.

وحذرت وزارة الصحة، وأطباء، من خطورة التوقف عن الأدوية دون إشراف طبي متخصص، مؤكدين أن الاعتماد على أنظمة غذائية غير مثبتة علميًا قد يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية وحدوث مضاعفات قد تهدد الحياة.

وعلق الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على دعاوى التخلي عن الأنسولين، قائلًا إن وقف تناول الأنسولين لمرضى السكري "جريمة" لأنه لا يوجد إي إثبات علمي بأن أحدا أوقف الأنسولين وتماثل للشفاء.

كما حذر من وفاة المرضى بسبب هذه الممارسات الخاطئة، قائلا: "وقف الأنسولين يعني أن المريض سيتوفى، وأتحدى أي شخص يقول إن أي طفل أو مريض تماثل للشفاء بعد وقف أدوية الأنسولين".

ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً

جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي