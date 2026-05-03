إعلان

الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات

كتب : منال المصري

11:32 ص 03/05/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عكس سعر الدولار اتجاهه الصاعد للانخفاض مقابل الجنيه في منتصف التعاملات اليوم لأول مرة منذ أسبوع، وفق بيانات 5 بنوك كبرى.

لماذا انخفض الدولار؟

جاء انخفاض الدولار في أول رد فعل بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

سعر الدولار في 5 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

اقرأ أيضا:

حتى 1.23 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي بنك مصر بنك CIB

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
زووم

خاص| عودة هيفاء وهبي لـ مصر.. هل انتهت أزمتها مع "الموسيقيين"؟
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
بطول 400 متر.. أكبر سفينة صديقة للبيئة في العالم تعبر قناة السويس لأول مرة
أخبار المحافظات

بطول 400 متر.. أكبر سفينة صديقة للبيئة في العالم تعبر قناة السويس لأول مرة
الأهلي يترقب.. قرار صادم من كاف بشأن زيادة الأندية في البطولات الأفريقية
رياضة محلية

الأهلي يترقب.. قرار صادم من كاف بشأن زيادة الأندية في البطولات الأفريقية
اتحاد منتجي الدواجن: مفاوضات مع 4 دول عربية وخليجية لتصدير بيض المائدة
اقتصاد

اتحاد منتجي الدواجن: مفاوضات مع 4 دول عربية وخليجية لتصدير بيض المائدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة