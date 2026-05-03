الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات

عكس سعر الدولار اتجاهه الصاعد للانخفاض مقابل الجنيه في منتصف التعاملات اليوم لأول مرة منذ أسبوع، وفق بيانات 5 بنوك كبرى.

لماذا انخفض الدولار؟

جاء انخفاض الدولار في أول رد فعل بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

سعر الدولار في 5 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.