أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، تزامناً مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

توقعات بهطول أمطار رعدية

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، مع نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة.

متابعة لحظية لحالة الطقس

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، وشركة الصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية بالتواجد الميداني المكثف بمناطق التمركز الحيوية على مدار الساعة، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية عبر "مركز السيطرة" وغرفة عمليات المحافظة، لسرعة تصريف تجمعات المياه وضمان سيولة الحركة المرورية.

انعقاد دائم لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومركز السيطرة في حالة انعقاد دائم لتلقي بلاغات المواطنين الطارئة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر أرقام مركز السيطرة.

توجيهات عاجلة للمواطنين في الإسكندرية

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحيطة والحذر، وتجنب السير أو الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار والمنشآت المتهالكة، مشددة على رواد البحر بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة نظراً للاضطراب الشديد في حالة الملاحة البحرية.

موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية

كانت موجة من الطقس السيء ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

سرعة الرياح تصل لـ 14 كيلو متر

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 18 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وبلغت سرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، بينما سجلت الرطوبة 84%.