إعلان

طوارئ وتحذيرات.. إجراءات عاجلة بالإسكندرية لمواجهة الأمطار- صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:28 ص 03/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (3)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (5)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (6)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (7)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (8)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (2)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (4)
  • عرض 9 صورة
    هطول أمطار على الإسكندرية (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، تزامناً مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

توقعات بهطول أمطار رعدية

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، مع نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة.

متابعة لحظية لحالة الطقس

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، وشركة الصرف الصحي، وكافة الجهات المعنية بالتواجد الميداني المكثف بمناطق التمركز الحيوية على مدار الساعة، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية عبر "مركز السيطرة" وغرفة عمليات المحافظة، لسرعة تصريف تجمعات المياه وضمان سيولة الحركة المرورية.

انعقاد دائم لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومركز السيطرة في حالة انعقاد دائم لتلقي بلاغات المواطنين الطارئة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو عبر أرقام مركز السيطرة.

توجيهات عاجلة للمواطنين في الإسكندرية

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحيطة والحذر، وتجنب السير أو الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار والمنشآت المتهالكة، مشددة على رواد البحر بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة نظراً للاضطراب الشديد في حالة الملاحة البحرية.

موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية

كانت موجة من الطقس السيء ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

سرعة الرياح تصل لـ 14 كيلو متر

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 18 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وبلغت سرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، بينما سجلت الرطوبة 84%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
أخبار مصر

من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل
رياضة محلية

شروط الأهلي لمواجهة برشلونة وديًا في الصيف.. تفاصيل

بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
زووم

بالصور| داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة.. نهاية مأساوية لشاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية
أخبار المحافظات

ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة.. نهاية مأساوية لشاب أسفل عجلات قطار بالمنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة