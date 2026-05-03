أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من التوصيات الفنية العاجلة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بهدف حماية الإنتاج الزراعي من الآثار السلبية للتقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد حاليًا، وذلك وفقًا لتحذيرات منظومة الإنذار المبكر بمركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتوفير الإرشادات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت الوزارة ضرورة الوقف الفوري لعمليات الري في المناطق المتوقع سقوط أمطار بها، خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع التشديد على تطهير المصارف لضمان سرعة تصريف المياه.

كما أوصت بوقف عمليات الرش الكيماوي والتسميد الورقي وزراعة الشتلات، إلى جانب تأجيل عمليات دراس محصولي القمح والفول في تلك المناطق، نظرًا لنشاط الرياح القوية التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بالتغيرات الحرارية، شددت الوزارة على دعم النباتات بمركبات البوتاسيوم والفوسفور للحد من ظاهرة “التنفيل” وتساقط العقود في محاصيل الخضر والفاكهة مثل المانجو والموالح، مع التأكيد على مزارعي جنوب الصعيد بضرورة إجراء عمليات الري خلال ساعات الصباح الباكر أو فترات المساء فقط لتجنب الإجهاد الحراري.

وعلى صعيد الثروة الحيوانية، دعت الوزارة المربين إلى إحكام غلق فتحات التهوية في عنابر الدواجن المفتوحة لمنع دخول الأتربة والرمال، مع تأمين مخازن الأعلاف الجافة وتغطيتها بشكل محكم لحمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار.

كما شددت على ضرورة تصريف أي تجمعات للمياه حول الحظائر بشكل فوري، حفاظًا على الحالة الصحية للقطعان والحد من انتشار الأمراض.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية والتوقيتات المناسبة يساهم في تقليل الخسائر المحتملة، داعية المزارعين إلى متابعة التحديثات الدورية والتوصيات الفنية الصادرة عنها.