شهدت المجازر الحكومية بمحافظة الإسكندرية توافدًا مكثفًا من المواطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لنحر أضاحيهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع قرار فتح المجازر بالمجان لمنع الذبح العشوائي بالشوارع.

حصيلة الأضاحي في مجازر الإسكندرية

واستقبلت مجازر المحافظة في اليوم الأول 872 رأس ماشية تنوعت بين الأبقار والجاموس والأغنام، جرى فحصها وذبحها تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم.

وجاء مجزر العامرية الآلي بعبد القادر في الصدارة بعدما استقبل 600 رأس ماشية، يليه مجزر أبو قير الذي استقبل 147 رأسًا، بينما سجل مجزر كلية الزراعة بأبيس استقبال 125 رأس ماشية.

طوارئ على مدار 24 ساعة

من جانبه، قال الدكتور ماجد يونس، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن جميع المجازر تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد، مؤكدًا أن عمليات الذبح تمت بسلاسة ودون معوقات، بالتنسيق مع الأحياء وشركات النظافة والصرف الصحي لرفع المخلفات أولاً بأول.

وأضاف مدير المديرية أن جميع الأضاحي خضعت للكشف البيطري الظاهري قبل الذبح، والكشف على اللحوم بعده للتأكد من خلوها من الأمراض، مشيرًا إلى تقديم كافة خدمات الكشف والذبح للمواطنين بالمجان تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.