لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة بورسعيد، مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارة وقع بمنطقة مشروع ناصر، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسماء الضحايا

استقبلت مشرحة مستشفى 30 يونيو بجنوب بورسعيد جثامين كل من: جمعة سالم عويمر سالم، 65 عامًا، ومحمود سالم عويمر سالم، 53 عامًا، والطفلة أشرقت محمود سالم عويمر، 5 سنوات، إثر حادث تصادم سيارة وقع بمنطقة مشروع ناصر.

نقل الجثامين

وضعت الجثامين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، في ظل حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحولت فسحة العيد إلى ميتم.

تحقيقات الحادث

وتباشر جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.