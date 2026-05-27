وصف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إدراج مجلة "Civitatis" للمحافظة في المركز الرابع ضمن أجمل 12 مدينة على مستوى العالم، خلال عام 2026، بأنه ثمرة عمل دؤوب، واستراتيجية واضحة للقيادة السياسية، في ظل ما تحمله القاهرة من تاريخ عريق يتجاوز 1000 عام.

اختيار القاهرة ضمن أجمل 12 مدينة في العالم

أوضح محافظ القاهرة ، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المشروع القومي لإحياء القاهرة والحفاظ على تراثها ومعالمها، الذي يهدف إلى تحويلها لمتحف مفتوح يضم العديد من الآثار والمعالم الفرعونية والقبطية والإسلامية والفاطمية والمملوكية والخديوية، ما يجعلها مدينة فريدة من نوعها.

وشدد محافظ القاهرة على أن تقرير مجلة "Civitatis" يمثل اعترافًا دوليًا بالصورة الفريدة والمتميزة التي يمكن أن يراها السائح الذي يزور القاهرة، لما تزخر به من مظاهر تتناغم فيها المعالم التاريخية مع الأسواق الشعبية والتراثية في خان الخليلي، وشارع المعز، إلى جانب النهضة العمرانية والحضرية التي تشهدها القاهرة على مدار 12 عامًا، حيث تشهد العاصمة نهضة تنموية غير مسبوقة.

إحياء مسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت

كما يتزامن إحياء تراث وسط البلد ، مع إحياء مسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت، وإقامة عدة مشروعات سياحية وعمرانية وفي قطاع النقل، الأمر الذي جعل من العاصمة مدينة متفردة تحتضن فوق أرضها عمارات القاهرة الخديوية، وممشى أهل مصر، والعديد من المتاحف المتخصصة، مثل متحف المركبات الملكية، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير الذي يُعد واحدًا من أقدم المتاحف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف محافظ القاهرة أن المشروع القومي الذي دشنته القيادة السياسية للقضاء على العشوائيات يعد أحد أبرز أسباب تميز محافظة القاهرة، حيث أزال هذا المشروع القومي البؤر العشوائية إيمانًا من القيادة السياسية بأن المواطن المصري.